Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали число эвакуированных из подконтрольной Киеву части ДНР

Киев эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тысяч человек за 1,5 года

close
100%
Sergei Grits/AP

Украинские власти эвакуировали из подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) более 100 тысяч человек с августа 2022 года в рамках обязательной эвакуации. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции страны в своем Telegram-канале.

Сообщается, что среди них — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных. В настоящее время эвакуация из подконтрольной Киеву части ДНР происходит специальным поездом в Житомирскую область 1 раз в 8 дней.

24 декабря украинское издание «Общественное» рассказало, что Украина эвакуировала 19 населенных пунктов в Сумской области. Сообщается, что эвакуированные населенные пункты находились в пятикилометровой зоне у границы с Белоруссией. Всего были эвакуированы 3679 человек, в том числе 679 детей. Их разместили в других районах Сумской области. До этого Минэнерго Украины писало о повреждении газовых сетей в Сумской и Днепропетровской областях.

Ранее система ПВО отразила атаку ВСУ по Мелитополю.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами