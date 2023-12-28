На Украине назвали число эвакуированных из подконтрольной Киеву части ДНР

Украинские власти эвакуировали из подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) более 100 тысяч человек с августа 2022 года в рамках обязательной эвакуации. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции страны в своем Telegram-канале.

Сообщается, что среди них — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных. В настоящее время эвакуация из подконтрольной Киеву части ДНР происходит специальным поездом в Житомирскую область 1 раз в 8 дней.

24 декабря украинское издание «Общественное» рассказало, что Украина эвакуировала 19 населенных пунктов в Сумской области. Сообщается, что эвакуированные населенные пункты находились в пятикилометровой зоне у границы с Белоруссией. Всего были эвакуированы 3679 человек, в том числе 679 детей. Их разместили в других районах Сумской области. До этого Минэнерго Украины писало о повреждении газовых сетей в Сумской и Днепропетровской областях.

Ранее система ПВО отразила атаку ВСУ по Мелитополю.