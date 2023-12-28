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В США призвали «стереть с карты мира» Иран

Сенатор Грэм: Иран финансирует хуситов, поэтому его надо стереть с карты мира

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Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм считает, что хуситы финансируются Ираном, по исламской республике необходимо нанести удар и «стереть с карты мира». Об этом сенатор заявил в эфире Fox News.

«Без Ирана не будет хуситов… Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я говорю уже шесть месяцев… нанесли удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения под открытым небом, у них есть штаб-квартира революционной гвардии, которую можно увидеть из космоса. Сотрите его с карты», — заявил Грэм.

До этого сообщалось, что удары Соединенных Штатов по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на территории Ирана, а также нападения хуситов на торговые суда в Красном море расширяют конфликт в регионе Ближнего Востока.

Ранее в США сообщили о возможной победе ХАМАС.

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