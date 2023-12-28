В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ

Ущерб, который нанесен Феодосии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), минимален. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — сказал политик.

Он считает, что удар ВСУ по этому городу был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося украинского контрнаступления на линии фронта.

26 декабря спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинские войска нанесли удары по десантному кораблю «Новочеркасск» в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP.

В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки. Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.