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Президент Литвы не исключил введения налога на оборону в 2024 году

Президент Литвы Науседа: есть возможность ввести налог на оборону в 2024 году

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Dovydas Pancerovas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что налог на оборону в стране могут ввести в 2024 году, глава государства также не исключил, что власти станут выделять более 3% ВВП на нужды обороны. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Литва».

«В отличие от налоговой реформы, думаю, есть возможность договориться по оборонному налогу… Я вижу, партии понимают, что деньги с неба не падают. Все, что необходимо, — это решения, которые подкрепят то, что было реализовано в бюджете на 2024-й – предусмотреть возможность заимствования до 3% ВВП», — заявил Науседа.

До этого экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал власти страны выделять больше трех процентов ВВП на нужды обороны, а также поднять подоходный налог до 24% в этих же целях.

Науседа в середине декабря утвердил бюджет на 2024 год, в котором предусматривается возможность повышения расходов на оборону. Об этом сообщил глава государства, его слова приводятся на сайте президента Литвы.

Ранее Науседа заявил, что только Украина должна решать, когда будут переговоры.

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