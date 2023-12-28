В Баку заявили, что ожидают от Вашингтона позитивных шагов в отношениях

Для восстановления отношений Азербайджана и США в Баку ждут от Вашингтона позитивных шагов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, сообщает «Интерфакс».

«В октябре отношения с США можно было расценивать как напряженные», — отметил глава внешнеполитического ведомства, уточнив, что это не было инициативой властей республики, а являлось следствием антиазербайджанских заявлений представителя Госдепа.

Байрамов обратил внимание, что в Вашингтоне предприняли шаги, направленные на стабилизацию двухсторонних отношений. В качестве примера министр привел телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и визит старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

«Мы всегда были заинтересованы в нормальных отношениях с США», — резюмировал глава дипломатии.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана реализовали большое количество проектов в различных направлениях и доказали, что являются «надежным партнером».

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.