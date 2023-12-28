В ДНР оценили «новогодний» пакет помощи Украине от США

Государственный департамент США анонсировал выделение $250 млн в качестве «новогодней» военной помощи Украине, однако этих средств хватит только на три дня. На это указал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Чиновник пришел к такому выводу, проанализировав прошлые заявления американского дипломатического ведомства. Согласно информации Государственного департамента США, украинское руководство ежедневно тратит на ведение боевых действий порядка $100 млн.

«На днях было заявлено о новогодней помощи Украине <...>, она, предположительно, составит $250 млн. <...> Украине этих денег хватит на 2,5 — максимум три дня», — указал Гагин.

При этом он добавил, что Киев испытывает проблемы во многих других сферах помимо военной. В частности, он обратил внимание на «лежащую на боку экономику» и социальный кризис на Украине.

Как сказал советник главы ДНР, в настоящее время украинское государство «сыпется, как домино».

27 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на сумму $250 млн. По его словам, данный транш станет последним в 2023 году.

Ранее в Верховной раде Украины предупредили о риске потерять контроль над городами, если США не возобновят регулярное финансирование.