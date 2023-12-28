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В Латвии заявили о неизменном приближении НАТО к России

Поверенный Зыков: НАТО продолжает курс на приближение к российским границам

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Vadim Ghirda/AP

НАТО продолжает свой агрессивный курс по приближению к российским границам. Об этом заявил в беседе с «Известиями» временный поверенный России в Латвии Олег Зыков.

По его словам, последние действия блока показывают, что перемены в руководстве альянса никак не влияют на политику НАТО, а агрессивный курс на приближение его инфраструктуры к российским рубежам продолжает планомерно претворяться в жизнь.

«Ни для кого не секрет, что политика Североатлантического альянса всецело подчинена экспансионистской линии Вашингтона, которая, как порою нам кажется, сводится к незамысловатой логике — чем хуже России, тем лучше им», — заявил Зыков.

Дипломат подчеркнул, что в России всем ясно, что если альянс возглавит кто-то из наиболее ярых сторонников вражды с Москвой, то это не принесет спокойствия Европе.

До этого представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявилзаявил, что Финляндия первой пострадает при эскалации между НАТО и Россией.

Ранее сообщалось, что силы быстрого реагирования НАТО возглавила Британия.

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