В Польше обжалуют ликвидацию государственных СМИ

Оппозиция в Польше обжалует ликвидацию государственных СМИ в стране. Об этом заявил пресс-секретарь партии Польши «Право и справедливость» Рафал Бохенек, его слова приводит агентство РИА Новости.

«В связи с незаконными действиями Сенкевича и неустанными попытками установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований, вопреки законам и конституции, а также постановлениям суда, мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру», — заявил Бохенек.

До этого министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич объявил о решении ликвидировать в стране государственные телеканал, радио и информационное агентство.

По словам Сенкевича, это связано с решением президента Анджея Дуды приостановить финансирование государственных СМИ.

Сенкевич при этом 20 декабря уволил глав правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. Решение о переменах в государственных СМИ связывают с тем, что на выборах победила объединенная оппозиция Польши.

В результате новым премьером страны стал Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета.

Ранее в Польше заявили об исчезновении материалов из архивов государственных СМИ.