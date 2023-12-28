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В Британии рассказали, что подрывает авторитет Байдена

FT: подход Байдена к вопросу о мигрантах на границе подрывает его авторитет

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Fernando Llano/AP

Подход президента США Джо Байдена к решению вопроса с мигрантами на южной границе вызвал негативную реакцию в стране, глава государства на этом фоне может потерять свой авторитет. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Этот более мягкий подход к (решению вопроса на. – прим. ред.) границе вызвал негативную реакцию как со стороны южных штатов, так и законодателей-республиканцев. Байден дал понять, что готов пойти на уступки, но рискует этим подорвать свой собственный авторитет среди прогрессивных избирателей-демократов», — пишет издание.

Отмечается, что Байден расширил политику предоставления убежища мигрантам.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

Ранее в США сообщили, что тысячи мигрантов направились к южной границе страны.

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