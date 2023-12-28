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Посол Израиля в Москве ушел на пенсию

Посол Израиля в России Бен Цви заявил, что завершает миссию и выходит на пенсию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви завершает дипломатическую карьеру. Об этом сообщили в диппредставительстве Израиля в России, передает ТАСС.

Вместе с ним дипломатическую карьеру завершила его супруга Эдна Бен Цви. Они работали в МИД 40 лет. В ближайшее время в Москве к работе приступит новый посол Симона Гальперин.

Как рассказали в посольстве, Бен Цви отметил, что отношения России и Израиля развиваются в нормальном ключе. Он выразил надежду, что эти отношения будут укрепляться, а также пожелал успехов будущей главе дипмиссии.

До этого посол рассказал, сколько россиян остаются в плену ХАМАС.

16 декабря он заявил, что «новогоднего» перемирия в секторе Газа не будет.

23 ноября Бен Цви заявил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет осуществлен по формуле «3 к 1».

Ранее дипломат заявил о готовности страны к продолжительной войне.

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