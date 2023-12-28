Бывший разведчик США заявил, что Украина потеряет еще четыре больших города

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер полагает, что под контроль России в перспективе перейдут Харьков, Днепропетровск, Одесса и Николаев. Об этом Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону на его YouTube-канале.

«Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева», — сказал Риттер.

Помимо этого он выразил убеждение о грядущем переходе контроля над Одессой к российской стороне для того, чтобы обезопасить Крым от возможных ракетных и морских ударов.

14 декабря президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. Экс-помощник министра обороны США согласился со словами российского лидера об истории Одессы.

Ранее Риттер уже заявлял, что армия России разгромит ВСУ и возьмет Одессу.