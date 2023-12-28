В Верховной раде Украины предупредили о потере городов без помощи США

Киев начнет терять контроль над украинскими городами, если в ближайшее время Вашингтон не предоставит ему финансовую и военную помощь. Такое заявление в ходе интервью для газеты The New York Times сделал депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.

По словам парламентария, российские войска уже начали вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занятых в ходе контрнаступления территорий. В частности, авторы материала обратили внимание на ситуацию в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

В публикации уточняется, что результат украинских солдат на данном участке фронта стал «редким примером успеха» летнего контрнаступления. Однако, по информации журналистов, боевые действия затянулись и продемонстрировали наличие у Киева «огромных проблем».

«Сейчас мы теряем некоторые месторождения, но, если помощь США задержится, мы начнем терять города», — добавил Чернев.

21 декабря американские законодатели ушли на рождественские каникулы, так и не согласовав новый пакет помощи Украине. При этом лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер пообещал, что парламентарии продолжат консультации по вопросу финансирования даже во время новогоднего перерыва.

Ранее на Украине призвали разработать запасной план в связи с сокращением зарубежного финансирования.