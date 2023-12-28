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Губернатор Севастополя сравнил Украину с ошибкой 404

Развожаев назвал Украину компьютерной ошибкой 404

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Depositphotos

С «ошибкой 404», то есть несуществующей страницей в интернете, сравнил Украину губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Подводя итоги года и вспоминая, в частности, удар ВСУ по штабу Черноморского флота в сентябре, Развозжаев назвал Украину «государством 404».

По словам Развозжаева, решение о дальнейшей судьбе штаба флота пока не принято министерством обороны, но ожидается, что это случится уже в ближайшее время.

Ошибка 404, или Not Found («Не найдено») означает, что запрашиваемый ресурс недоступен или страница удалена.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен 22 сентября. Развозжаев тогда пояснил, что «люди, которые находились в момент удара на улице, не пострадали» (штаб ЧФ находится в центре города).

Через некоторое время было установлено, что удар был нанесен французской ракетой MBDA.

Ранее сообщалось, что Крым в 2023 году более 20 раз был атакован БПЛА и ракетами ВСУ.

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