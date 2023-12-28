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Рогов назвал сфальсифицированным референдум о независимости Украины от 1991 года

Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости

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РИА Новости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о независимости. Его слова приводит РИА Новости.

В первую очередь он призвал провести референдумы в «исторически русских городах Чернигове, Харькове, Киеве, Днепропетровске, Одессе, вплоть до Львова».

Рогов высказал мнение, что итоги референдума о независимости Украины, который состоялся в декабре 1991 года, были сфальсифицированы, а «жители УССР обмануты и оторваны на долгие годы от своей большой родины».

По его словам, сегодня настало время исправить «историческое преступление». Рогов высказал уверенность в том, что большинство регионов Украины последуют примеру Запорожской области и «вернутся обратно домой» — в состав Российской Федерации.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Шойгу заявил, что российские войска освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР.

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