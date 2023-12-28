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В Баку оценили процесс нормализации отношений с Ереваном

Глава МИД Азербайджана Байрамов одобрил процесс нормализации связей с Арменией

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Depositphotos

Азербайджан позитивно оценивает процесс переговоров с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его слова приводит «Интерфакс».

«В конце 2023 года были достигнуты определенные положительные результаты в рамках мирного процесса с Арменией. Они были достигнуты в рамках прямых контактов между Баку и Ереваном. В целом, мы позитивно смотрим на 2024 год», — заявил министр.

Глава ведомства отметил, что Азербайджан со своей стороны предпринимает все необходимые шаги в этом направлении «с учетом легитимных интересов и международного права».

Байрамов выразил надежду на продолжение контактов с Ереваном в 2024 году.

До этого сообщалось, что Ереван и Баку пока не согласовали окончательный текст соглашения о мире между странами.

26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров политики обсудили вопросы, связанные с подписанием мирного договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова оказывать помощь Баку и Еревану в завершении работы над мирным договором.

Ранее Париж ответил Баку на объявление персонами нон грата французских дипломатов.

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