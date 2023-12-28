Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве заявили, что только Украина должна решать, когда будут переговоры

Президент Литвы Науседа: решение о переговорах с РФ должно остаться за Киевом

close
100%
Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вопрос о начале переговоров с Россией должен оставаться за Украиной. Его слова приводит Delfi.

Он заявил, что Киев «имеет моральное право самостоятельно принять решение, начинать ли переговоры и на каких условиях вести переговоры».

«Никто другой не имеет решающего голоса в этом вопросе», — подчеркнул Науседа.

Президент Литвы выразил точку зрения, что Россия может «имитировать инициативу переговоров», чтобы выиграть время. Он назвал такое развитие событий «тактической уловкой».

«Россия воспользуется этим временем, чтобы более твердо встать на ноги и нанести новый удар с новой силой», — считает Науседа.

До этого издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника и европейского дипломата писало, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи «тотальной победы над Москвой» ради укрепления позиций Киева на политической арене.

Ранее в Европе заметили изменение в позиции Байдена насчет помощи Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами