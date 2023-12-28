В Литве заявили, что только Украина должна решать, когда будут переговоры

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вопрос о начале переговоров с Россией должен оставаться за Украиной. Его слова приводит Delfi.

Он заявил, что Киев «имеет моральное право самостоятельно принять решение, начинать ли переговоры и на каких условиях вести переговоры».

«Никто другой не имеет решающего голоса в этом вопросе», — подчеркнул Науседа.

Президент Литвы выразил точку зрения, что Россия может «имитировать инициативу переговоров», чтобы выиграть время. Он назвал такое развитие событий «тактической уловкой».

«Россия воспользуется этим временем, чтобы более твердо встать на ноги и нанести новый удар с новой силой», — считает Науседа.

До этого издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника и европейского дипломата писало, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи «тотальной победы над Москвой» ради укрепления позиций Киева на политической арене.

Ранее в Европе заметили изменение в позиции Байдена насчет помощи Украине.