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На Украине считают неправильным отправлять на фронт полицейских и депутатов

Глава Николаевской области Ким выступил против отправки на фронт депутатов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава Николаевской области Виталий Ким назвал неверными тезисы о необходимости идти на фронт украинским депутатам и полицейским. Об этом он сообщил в эфире канала «Ми Україна».

«Это неправильные тезисы, на мой взгляд. Депутаты… в них толку не будет, полицейские должны обеспечивать порядок», — заявил Ким.

До этого Ким в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил, что мобилизовать нужно не 500 тыс. украинцев, а всех жителей страны.

При этом Ким не стал озвучивать готовность со своей стороны взять оружие в руки и пойти в ряды украинской армии, но при этом пригрозил лишением брони для врачей, которые за взятки помогают обычным гражданам избежать мобилизации.

Ким не пояснил, как предлагает обеспечить мобилизацию всего населения.

19 декабря на пресс-конференции по итогам года президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Ранее на Украине заявили, что законопроект о мобилизации будут дорабатывать.

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