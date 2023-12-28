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Лавров напомнил, что США официально назвали Россию врагом

Лавров: США официально назвали РФ врагом, и мы готовы к любому развитию событий

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

США официально назвали Россию врагом, если это так, то российская сторона готова к любому развитию событий. Об этом в интервью РИА Новости и «России 24» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Некоторые даже, как министр обороны Соединенных Штатов, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий, нас не раз пытались покорять, подчинять», — сказал он.

Сергей Лавров отметил, что только серьезная проблема или внутреннее потрясение может привести Вашингтон в чувство. При этом дипломат подчеркнул, что пока у США есть «эта непогрешимость», их превосходство «бьет через край».

В этом же интервью глава министерства иностранных дел России заявил, что Запад занимается «очковтирательством», пытаясь найти способ урегулировать украинский конфликт и в то же время «объявить победу Киева». Таким образом министр прокомментировал сообщения в средствах массовой информации, согласно которым Вашингтон и его союзники якобы намерены добиться завершения боевых действий на украинской территории с соблюдением определенного условия.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины обвинил Запад в превращении страны в «форпост» борьбы с РФ.

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