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На Украине считают, что Европа не умеет воевать

Глава украинского МИД Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

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Mike Segar/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию The Kyiv Independent.

По его словам, это связано с тем, что «война крайне непопулярна в этой части света».

«Европа не умеет воевать. Производство оружия — не самая популярная бизнес-область», — заявил Кулеба, комментируя сложности Европейского союза с военным производством и наращиванием поставок снарядов на Украину.

В то же время он отметил, что Европа «с энтузиазмом» пытается исправить ситуацию, и Киев играет в этом ключевую роль.

До этого лидеры ЕС заявили о необходимости ускорить поставки ракет, снарядов и систем ПВО Киеву.

Отмечается, что в Евросовете по-прежнему привержены реализации инициативы о предоставлении одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине. Также лидеры стран Евросоюза заявили о необходимости расширить финансирование Европейского фонда мира, средства из которого расходуются на военную помощь Украине, а также «активизировать работу» по его реформированию.

Ранее Фон дер Ляйен заверила, что ЕС произведет 1 млн снарядов в 2024 году.

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