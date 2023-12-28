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В МИД РФ назвали событие, которое сможет «привести США в чувство»

Лавров: лишь внутреннее потрясение может привести США в чувство

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Только серьезная проблема или внутреннее потрясение может привести США в чувство. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

По его словам, пока у Соединенных Штатов есть «эта непогрешимость», их превосходство «бьют через край».

Министр добавил, что наиболее ярко это проявилось в действиях демократов, в стремлении подчинить себе не только остальные страны мира, но и свою страну в нарушение собственной конституции.

В этом же интервью Лавров заявил, что западные страны занимаются «очковтирательством», пытаясь найти способ урегулировать украинский конфликт и в то же время «объявить победу Киева». Таким образом министр прокомментировал сообщения в СМИ, согласно которым Вашингтон и его союзники якобы намерены добиться завершения боевых действий на украинской территории с соблюдением определенного условия.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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