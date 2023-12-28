Власти США и Мексики провели переговоры из-за ситуации на границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что во встрече принимали участие американские должностные лица и помощники президента Обрадора. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

«Мы ясно дали понять ... , что привержены партнерству с Мексикой с целью реагирования на общие вызовы, включая меры в связи с беспрецедентной нелегальной миграцией в регионе, открытие ключевых пограничных переходов и борьбу с незаконным оборотом фентанила и других синтетических наркотиков», — отметил Блинкен.

Он добавил, что партнерство США и Мексики крайне важно и играет ключевую роль в процветании обеих стран.

До этого вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявлял, что американские пограничные службы ожидают, что число случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы возрастет.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.