Политолог объяснила, зачем Залужному научная степень

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил научную степень, чтобы участвовать в политической борьбе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучила политолог Лариса Шеслер. Диссертация, по ее словам, необходима главкому ВСУ, чтобы повысить свой имидж.

«Сейчас Залужный имеет самый высокий рейтинг популярности на Украине, хотя даже не является политиком. Однако он, судя по всему, планирует участвовать в общественной и политической жизни страны. А для этого ему необходимо разрушить однобокий образ военного человека. Генерал, вероятно, стремится показать, что может заниматься не только войной, но и наукой», — предположила эксперт.

Она не исключила, что Залужный самостоятельно хотел обнародовать информацию о получении научной степени, но позже. Слив данных в СМИ, по ее мнению, мог быть организован командой президента Украины Владимира Зеленского в рамках информационной борьбы против главкома ВСУ.

Накануне издание «Громадське» сообщило, что Залужный успешно защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии. Согласно информации Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, защита диссертации состоялась в Одесской юридической академии.

Ранее в Раде предложили сменить главкома ВСУ.