Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснила, зачем Залужному научная степень

Политолог Шеслер: Залужному нужна научная степень для политической борьбы

close
100%
Пресс-служба президента Украины/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил научную степень, чтобы участвовать в политической борьбе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучила политолог Лариса Шеслер. Диссертация, по ее словам, необходима главкому ВСУ, чтобы повысить свой имидж.

«Сейчас Залужный имеет самый высокий рейтинг популярности на Украине, хотя даже не является политиком. Однако он, судя по всему, планирует участвовать в общественной и политической жизни страны. А для этого ему необходимо разрушить однобокий образ военного человека. Генерал, вероятно, стремится показать, что может заниматься не только войной, но и наукой», — предположила эксперт.

Она не исключила, что Залужный самостоятельно хотел обнародовать информацию о получении научной степени, но позже. Слив данных в СМИ, по ее мнению, мог быть организован командой президента Украины Владимира Зеленского в рамках информационной борьбы против главкома ВСУ.

Накануне издание «Громадське» сообщило, что Залужный успешно защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии. Согласно информации Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, защита диссертации состоялась в Одесской юридической академии.

Ранее в Раде предложили сменить главкома ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами