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Силы быстрого реагирования НАТО возглавила Британия

Великобритания возглавила Силы быстрого реагирования НАТО

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Global Look Press

Великобритания с 1 января 2024 года возглавит Силы быстрого реагирования НАТО, сменив Германию, которая возглавляла группировку в уходящем году. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Взяв на себя руководство, Лондон представит большую часть вооруженных сил в оперативной группировке. Командование также будет осуществляться Союзным корпусом быстрого реагирования Великобритании.

«Великобритания находится в центре НАТО. Возглавив Силы быстрого реагирования НАТО в 2024 году, мы займем еще одну лидирующую позицию в Североатлантическом альянсе, посылая четкий сигнал о том, что Великобритания активизирует свои обязательства в области глобальной обороны, поскольку НАТО вступает в свой 75-летний юбилей», — заявил министр обороны страны Грант Шэппс.

Он подчеркнул, что мир стал более опасным местом, чем это было раньше, и «НАТО необходимо больше, чем когда-либо». Великобритания вместе с союзниками полна решимость поддерживать Североатлантический альянс и его ценности, подчеркнул Шэппс.

Под Силами быстрого реагирования НАТО понимаются воинские подразделения, которые государства-члены альянса выделили в распоряжение Оперативного командования военно-политического блока. Они предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО.

Ранее в США высказались о возможностях НАТО против России.

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