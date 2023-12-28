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Лавров назвал Зеленского предателем своего народа

Лавров заявил, что Зеленский предал оба своих народа

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МИД РФ/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предал народ своей страны. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: «Я его забыл, напомните мне». Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария «Слуги народа»: «Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины». Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — сказал Лавров.

28 декабря Лавров заявил, что Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого Лавров выразил мнение, что «формула мира», предложенная Зеленским, является плодом больного воображения.

Издание Responsible Statecraft писало, что Зеленский оказался практически в полной изоляции по итогам 2023 года, от него отвернулось большинство главных союзников, и прежде всего Вашингтон.

Ранее Лавров заявил, что представители Зеленского мыслят категориями войны.

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