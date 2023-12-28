Лавров назвал Зеленского предателем своего народа

Президент Украины Владимир Зеленский предал народ своей страны. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: «Я его забыл, напомните мне». Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария «Слуги народа»: «Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины». Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — сказал Лавров.

28 декабря Лавров заявил, что Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую тогда пост канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого Лавров выразил мнение, что «формула мира», предложенная Зеленским, является плодом больного воображения.

Издание Responsible Statecraft писало, что Зеленский оказался практически в полной изоляции по итогам 2023 года, от него отвернулось большинство главных союзников, и прежде всего Вашингтон.

Ранее Лавров заявил, что представители Зеленского мыслят категориями войны.