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Лавров раскритиковал Германию за оснащение Украины вооружением

Лавров: руководство ФРГ лишено чувства стыда

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину, заявил, что нынешнее руководство Германии лишено чувства стыда. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Германия оказывает России «черную неблагодарность» после того, как российские власти помогли ГДР и ФРГ объединиться.

Лавров добавил, что складывается такое ощущение, будто те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, не имеют совести.

В начале декабря генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине в 2024 году, в частности, передаст ВСУ почти 200 тыс. артиллерийских снарядов.

Бройер от себя добавил, что считает необходимым продолжать поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США.

Ранее советник американского президента Джо Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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