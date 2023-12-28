Лавров оценил манеры представителей Евросоюза на переговорах в Пекине

Представители Евросоюза до сих пор нередко общаются с другими странами как со своими бывшими колониями. Манеры ЕС вести переговоры оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Говоря о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Пекин, Лавров пояснил, что представители ЕС «привыкли разговаривать со своими бывшими колониями, какими-то средними странами, которые зависят в финансовом смысле от Евросоюза и других западных государств».

Однако такой стиль переговоров с крупнейшей экономической державой мира, страной с многотысячелетней историей неприемлем.

«Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии», — сказал Лавров.

28 декабря Лавров высказался о движении к более справедливому экономическому порядку.

В тот же день он заявил, что Россия в 2023 году стала существенно крепче.

Ранее Лавров назвал условие возвращения к диалогу с Западом о контроле над вооружениями.