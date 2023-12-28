Лавров назвал «очковтирательством» политику Запада по Украине

Западные страны занимаются «очковтирательством», пытаясь найти способ урегулировать украинский конфликт и в то же время «объявить победу Киева». На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения в СМИ, согласно которым США и их союзники якобы намерены добиться завершения боевых действий на Украине с соблюдением определенного условия. При этом речь шла о поиске возможностей, чтобы при любом раскладе признать Киев победившей стороной.

«Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года», — отметил Лавров.

Министр добавил, что нередко в таких случаях происходило «очковтирательство». Однако текущая деятельность Запада, по мнению главы внешнеполитического ведомства, является худшим примером данного феномена.

До этого Лавров заявил, что поставки западного дальнобойного оружия в зону боевых действий только повышают ставки в украинском конфликте. В частности, он обратил внимание на попытки стран — членов НАТО снабдить Киев кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины обвинил Запад в превращении страны в «форпост» борьбы с РФ.