Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил РИА Новости и телеканалу «Россия 24», что не видит у Европейского союза «радужного будущего» в хорошем смысле.

«Не вижу радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле, в Европейском союзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили», — отметил он.

Также Сергей Лавров заявил, что «формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения. Министр отметил, что Запад пытается утвердить 10 пунктов Зеленского «как они есть». По его словам, это «такая разводка, говоря по-русски».

20 декабря в Кремле согласились с позицией Зеленского по переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что «формула мира», которую предлагает украинский лидер, не имеет потенциала на результаты.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.