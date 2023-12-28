Военный эксперт объяснил, на кого был нацелен законопроект о мобилизации на Украине

Внесенный в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации, анонсированный украинским лидером Владимиром Зеленским, был направлен на дискредитацию главкома ВСУ Валерия Залужного, считает военный эксперт Борис Джерелиевский. В беседе с телеканалом «360» он назвал документ «выстрелом в ногу» для Зеленского.

«Решили убить двух зайцев одним выстрелом одновременно: набрать необходимые полмиллиона, которые от них требуют западные кураторы, и дискредитировать Залужного, выставив его виновником и организатором этой мобилизации», — убежден Джерелиевский.

По его мнению, киевские власти просчитались, предоставив соперникам действующего президента «козырную карту». Против законопроекта выступили даже представители партии власти «Слуга народа».

«Выстрел получился скорее в ногу, чем в Залужного. В любом случае, он Залужному ущерба не нанесет», — заявил военный эксперт.

Он добавил, что и без законопроекта мобилизация на Украине ведется «драконовскими методами», и под призыв будет попадать все больше людей.

Напомним, законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду 26 декабря. В числе прочего, предлагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, исключить категории ограниченной годности к военной службе и ввести другие изменения. Также все граждане Украины от 18 до 60 лет, в том числе женщины, должны будут иметь при себе помимо паспорта военно-учетные документы.

Зеленский заявлял, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек, однако позже Залужный эту информацию опроверг и не согласился с формулировками нового закона.

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