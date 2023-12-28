Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и занимавшую на тот момент пост канцлера Германии Ангелу Меркель. Своим наблюдением дипломат поделился в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

«Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже «нормандская четверка» собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Зеленский подписался под этим, а через пару лет глава офиса украинского президента Андрей Ермак сказал, что глава Украины так надурил Макрона и Меркель, «чтобы они от него отстали». В это время, по словам Ермака, Зеленский «занимался делом» и старшие товарищи помогали ему выиграть время.

В апреле бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.

В декабре 2022 года Меркель признавалась, что минские соглашения были попыткой дать время вооруженным силам Украины окрепнуть. Эту точку зрения позднее подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Ранее в Госдуме оценили пересмотр США стратегии Украины в пользу переговоров.