Специальная военная операция российской армии продолжится в следующем году, ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отказ нынешнего руководства Украины от идеологии неонацизма. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Смещение правящего бандеровского режима – не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — сказал он.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что на службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации с 1 января 2023 года было принято полмиллиона человек.

Накануне министерство обороны впервые с начала специальной военной операции назвало число контрактников. В российской армии по контракту служат более 640 тыс. человек.

Ранее Путин заявлял, что Украина практически все получает от Запада.