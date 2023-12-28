В МИД РФ сочли «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения

«Формула мира», предложенная главой Украины Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Целью была заставить их (страны. — «Газета.Ru») подписаться под «формулой мира» Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения», — отметил министр.

Он обратил внимание на «виньеточки»: продовольственная безопасность, энергобезопасность, которые не смогли замаскировать главное: «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Запад пытается утвердить 10 пунктов Зеленского «как они есть». По его словам, это «такая разводка, говоря по-русски».

Также Лавров раскрыл секретную встречу стран Запада по формуле Зеленского.

20 декабря в Кремле согласились с позицией Зеленского по переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что «формула мира», которую предлагает украинский лидер, не имеет потенциала на результаты.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.