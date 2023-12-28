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Лавров высказался о движении к более справедливому экономическому порядку

Лавров: нельзя остановить движение к более справедливому экономическому порядку

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Сегодня уже невозможно остановить движение к более справедливому экономическом порядку. Об этом в эфире «Россия 24» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Вашингтон уродует свои же собственные принципы честной конкуренции. По мнению Лаврова, американский доллар является «средством вмешательства во внутренние дела».

«Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что обеспечение объективного восприятия РФ в мире на фоне продолжающейся специальной военной операции и санкционного противостояния с западными странами является задачей российской дипломатии на 2024 год.

Также Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация за последний год стала значительно крепче и сильнее.

Ранее Лавров назвал условие возвращения к диалогу с Западом о контроле над вооружениями.

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