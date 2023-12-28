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Лавров заявил о готовности Запада устроить госпереворот в Сербии

Лавров: Запад поставил Сербию перед выбором – санкции против РФ или госпереворот

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад попытался поставить Сербию перед выбором — либо ввести санкции против РФ, либо готовится к государственному перевороту. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, США в последние годы не нравилось, что Украина стремилась выстраивать нормальные рабочие отношения с Россией, поэтому республику попытались затащить в Евросоюз под лозунгом «Или с нами, или с Россией».

«Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз», — сказал Лавров.

В противном случае, по мнению министра, западные страны грозятся устроить в Сербии госпереворот.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией города, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

В последующие дни граждане продолжили собираться на протесты.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что уличные протесты в Сербии реализуются при помощи использовавшихся ранее западных шаблонов.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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