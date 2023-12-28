В Китае заявили об укреплении военного сотрудничества с Россией

Военное сотрудничество России и Китая в последние годы развивается. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь, слова которого передает ТАСС.

«Под стратегическим руководством глав двух государств отношения между Китаем и Россией в последние годы устойчиво развивались, сотрудничество между двумя военными ведомствами продолжало углубляться, а стратегические отношения между двумя странами постоянно обогащались», — рассказал У Цянь.

27 декабря в России назвали Индию и Китай основными партнерами по поставкам нефти и нефтепродуктов.

26 декабря представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что несмотря на введенные США санкции в отношении проекта «Арктик СПГ-2» Россия и Китай продолжат сотрудничество в этой сфере.

До этого стало известно, что «Газпром» превзошел рекорд поставок газа в Китай.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром Российской Федерацией Михаилом Мишустиным подтвердил принципиальную линию страны на развитие партнерства с РФ.