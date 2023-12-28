В МИД РФ сочли, что все жители страны обеспечивают движение к победе

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

«Победа у нас была не только дипломатическая», — подчеркнул министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, победа «куется на передовой», в зоне спецоперации. Лавров особо отметил роль тыла, и то, что без всенародной поддержки результаты на фронте «были бы иные». Он обратил внимание, что россияне во главе с президентом Владимиром Путиным «обеспечивают движение вперед». На победу, по мнению министра, работает практически вся страна, к ней причастны «все слои общества».

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.