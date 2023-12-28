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Стало известно количество кандидатов на выдвижение в президенты России

ЦИК: 33 человека являются претендентами на выдвижение в президенты РФ

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Elena Mayorova/Global Look Press

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, слова которой передает ТАСС.

«В ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, то есть это количество не возросло, и на 18 часов 27 декабря вчерашнего дня оно осталось именно таким. Из них девять претендентов от девяти политических партий. Остальные 24 уведомления поступили от так называемых самовыдвиженцев», — сказала Памфилова.

27 декабря Памфилова заявила, что дистанционно проголосовать на предстоящих выборах президента России смогут 38 млн россиян.

Выборы президента Российской Федерации должны пройти 15-17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Если Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее сообщалось, что ЦИК в четверг зарегистрирует доверенных лиц Путина.

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