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ЦИК в четверг зарегистрирует доверенных лиц Путина

ЦИК внес в повестку на 28 декабря регистрацию доверенных лиц Путина

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Михаил Метцель/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России собирается 28 декабря зарегистрировать доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Это вопрос внесли в повестку дня Центризбиркома на четверг. Позднее в ЦИК уточнили, что в список войдут 346 человек.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 16 декабря участники группы единогласно поддержали Путина. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выборы президента Российской Федерации должны пройти 15-17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Если Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее ЦИК закончил прием документов от самовыдвиженцев.

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