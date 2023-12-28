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В Китае назвали причины нагнетания военной угрозы со стороны Тайваня

Минобороны КНР: власти Тайваня раздувают военную угрозу ради победы на выборах

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министерство обороны КНР обвинило правительство Тайваня в умышленном раздувании военной угрозы со стороны Китая ради победы правящей партии на выборах, которые состоятся на острове 13 января. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что грядущие президентские и парламентские выборы на Тайване будут определять отношения острова с Пекином, который за последние четыре года усилил военное давление.

Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Пекине, официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в напряженности виновато правительство Тайваня.

«Власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) намеренно раздувают так называемую военную угрозу с материка и преувеличивают напряженность», — заявил У, подразумевая правящую партию Тайваня, которую Пекин называет сепаратистами.

18 декабря Тайвань зафиксировал приближение к острову воздушного шара Китая.

Позже власти острова сообщили о «вторжении» китайских самолетов в зону Тайваньского пролива.

Ранее Си Цзиньпин призвал пресекать любые попытки Тайваня отделиться от Китая.

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