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В минобороны Китая предупредили Филиппины о последствиях провокаций

В минобороны Китая заявили, что не будут закрывать глаза на провокации Филиппин

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Global Look Press

Представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин привержен к урегулированию разногласий путем диалогов и консультаций, однако не будет «закрывать глаза» на провокации Филиппин в Южно-Китайском море. Его слова приводит Reuters.

Заявление прозвучало на фоне того, как представитель МИД Филиппин Тересита Даса сообщила на пресс-конференции, что страна подала дипломатический протест Китаю в связи с использованием его судами береговой охраны водометов против их кораблей.

9 декабря Филиппины обвинили Китай в атаке на три филиппинских судна из водометов у спорного рифа Скарборо.

10 декабря управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. В заявлении ведомства говорилось, что береговая охрана Китая «применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам».

Ранее в Госдепе осудили действия Китая против филиппинских кораблей.

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