В России посчитали неубедительной увязку усиления НАТО с выходом из ДОВСЕ

Россия считает неубедительным заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости усилить альянс после выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат напомнил, что фактически приостановка участия Российской Федерации в ДОВСЕ произошла еще 13 декабря 2007 года.

Ульянов также высказал мнение, что присутствие сил Североатлантического альянса вблизи российских границ в дальнейшем будет лишь нарастать. В связи с этим он напомнил, что акт Россия-НАТО от 1997 года запрещал располагать значительные боевые силы на территории новых членов альянса на постоянной основе. Несмотря на это, несколько лет назад в Польше появились 5 тысяч американских военнослужащих.

В ответ на поднятый российской стороной вопрос, как это соотносится с обязательством не размещать существенные боевые силы, в НАТО ответили, что эти силы там не на постоянной основе, а ротируются. Ульянов назвал такое отношение издевательством над здравым смыслом и показателем того, насколько можно доверять упоминаемой организации.

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