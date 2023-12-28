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Нетаньяху отклонил просьбы израильских спецслужб обсудить план контроля над сектором Газа

Нетаньяху отказал спецслужбам и ЦАХАЛ в обсуждении контроля над сектором Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбы директоров Моссада, ШАБАК, ЦАХАЛ и министерства обороны о том, чтобы провести совещание по будущему сектора Газа после завершения боевых действий на территории палестинского анклава. Об этом пишет The Guardian.

«Время истекает, и уже необходимо принять решения о том, как действовать в отношении всех соответствующих субъектов внутри и за пределами сектора Газа. Американцы хотят объяснений», — цитирует газета анонимного сотрудника спецслужб Израиля.

В то же время представитель офиса Нетаньяху заявил, что дата совещания о послевоенном переустройстве сектора Газа была назначена месяц назад и оно состоится в ближайшее время.

В тексте предполагается, что Нетаньяху, возможно, пожелает перенести дискуссию, чтобы защитить свою позицию премьер-министра в коалиционном правительстве. Его правительство национального единства военного времени будет расформировано после окончания конфликта, и любое решение по Газе, в котором участвуют палестинские игроки, угрожает стабильности его крайне правому коалиционному правительству, следует из материала.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа. До этого он отверг международное участие в демилитаризации Газы.

Ранее Нетаньяху назвал ключевой метод освобождения заложников в Газе.

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