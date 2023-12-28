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В Госдуме заявили, что план Маска по Украине утратил актуальность

Шеремет: план Маска по Украине неактуален, многое изменилось на поле боя

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что план американского миллиардера Илона Маска по разрешению вооруженного конфликта на Украине утратил актуальность. Его слова приводит РИА Новости.

План Маска предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН» (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Никиты Хрущева)», гарантии водоснабжения полуострова и нейтральный статус Украины.

По мнению Шеремета, этот план неактуален по меньше мере по той причине, что за последний год на фронте многое изменилось, контрнаступление Украины потерпело поражение, а Россия продемонстрировала всему миру, что способна дать отпор Западу, «посягнувшему на ее национальную безопасность».

Кроме того, население Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР в ходе референдума решили присоединиться к Российской Федерации, политические игры с повторными референдумами здесь неуместны и неприемлемы, а Крым является законной российской территорией, добавил депутат.

Он также отметил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена и офис украинского лидера Владимира Зеленского не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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