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В Пентагоне указали на исчерпание средств на армию из-за поддержки Украины

В Пентагоне указали на исчерпание средств на армию из-за поддержки Украины

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Andrew Harnik/AP

Официальный представитель Минобороны США подполковник Гэррон Гарн заявил, что военное ведомство исчерпало запас выделенных конгрессом средств для восполнения арсеналов, которые были опустошены из-за помощи Украине. Его слова приводит The Washington Post.

По его словам, имеющийся остаток финансов не соответствует масштабу заявок на пополнение запасов, в связи с этим Пентагон будет тщательно оценивать дальнейшие последствия, «чтобы обеспечить соответствие решений более широким стратегическим целям».

«Без дополнительного финансирования армия столкнется с дефицитом пополнения военных запасов, что в свою очередь повлияет на нашу боеготовность», — предупредил Гарн.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до $20 млн.

Ранее бывший советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за неудач на Украине.

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