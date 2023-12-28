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В России предупредили Армению о последствиях при углублении диалога с НАТО

Лавров: углубление диалога Армении с НАТО ведет к утрате оборонного суверенитета

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия рассчитывает, что Армения увидит угрозу потери суверенитета государства в сфере национальной обороны и безопасности в результате тесного диалога с НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2023 года.

Дипломат обратил внимание, что в 2023 году Армения приняла участие в нескольких десятках мероприятий с Североатлантическим альянсом. По его словам, в республике идет модернизация вооруженных сил по натовским стандартам, а ее военнослужащие проходят подготовку в ряде стран блока.

Лавров отметил, что это не может не вызывать беспокойство у России. Кроме того, Москва неоднократно обращала внимание Еревана на то, что истинная цель НАТО — укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме «разделяй и властвуй».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Западу безразлично процветание Армении, в то время как для России это имеет важнейшее значение. По ее словам, США и их союзники использует чувства, историческую память, боль и страдания армян исключительно в собственных интересах.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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