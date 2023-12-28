В США призвали нанести удар по Ирану для защиты американских солдат на Ближнем Востоке

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал нанести удар по Ирану, чтобы защитить американских солдат на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран поддерживает хуситов, которые совершают регулярные атаки на военные базы США. Соответствующие заявление он сделал в эфире Fox News.

В беседе с телеканалом Грэм также раскритиковал администрацию президента Джо Байдена за то, что она «подводит» американских солдат на Ближнем Востоке после начала войны Израиля и ХАМАС. По его словам, неспособность Белого дома справиться с вызовами на Ближнем Востоке привела к эскалации в регионе.

«Мы сражаемся с хуситами. Мы победили немцев и японцев. Мы должны быть в состоянии победить хуситов. Шеф Пентагона Остин и администрация Байдена подводят наши войска на местах», — заявил Грэм.

Он отметил, что восхищается министром обороны «как великим патриотом», однако усомнился в его способности справиться с защитой американских солдат.

«Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я уже шесть месяцев говорю: ударьте по Ирану. У них есть нефтяные месторождения под открытым небом. <…> Вы можете видеть из космоса, сотрите это с карты», — призвал Грэм.

По его словам, если Соединенные Штаты действительно хотят защитить американских солдат, то необходимо «сделать реальным» такое развитие событий для аятоллы Али Хаменеи.

Ранее США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном.