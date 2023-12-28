В США заявили о необходимости Украины пойти на переговоры с Россией

Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток украинской армии захватить территории. Об этом пишет The New York Times.

«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — сказано в материале.

В статье отмечается, что боевые действия на Украине истощают как военные, так и человеческие ресурсы страны, а наступление ее армии не смогло существенно подвинуть линии обороны. Авторы издания назвали ситуацию для Киева на фронте патовой и «болезненным возвращением в реальный мир».

До этого издание Politico писало со ссылкой на неназванного американского чиновника и европейского дипломата, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи «тотальной победы над Москвой» ради укрепления позиций Киева на политической арене.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что правительство Украины рискует потерять контроль над значительной частью западной территории страны, так как соседние государства могут захотеть вернуть соответствующие земли себе.

Ранее в Раде рассказали о больших потерях ВСУ на фронте.