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США предложили Большой семерке изучить способы изъятия российских активов

Reuters: США предложили G7 изучить способы изъятия российских активов

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Shutterstock

США предложили рабочим группам из стран Большой семерки изучить различные способы изъятия российских замороженных активов общей суммой $300 млрд. Об этом пишет газета Financial Times.

«Соединенные Штаты при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы лидеры G7 могли рассмотреть варианты на встрече, которая, предположительно, состоится в феврале», — говорится в статье.

До этого FT сообщало, что США предложили странам Большой семерки сразу несколько вариантов передачи замороженных российских активов Украине. Издание уточнило, что публично Штаты не поддерживали конфискацию активов РФ, однако обосновали возможность применения такой меры в частном порядке.

В Штатах считают, что такой шаг якобы можно назвать разрешенной международным правом контрмерой в ответ на действия России, от которых якобы «пострадали» страны, выделявшие деньги Украине.

Ранее в Кремле предупредили, что Россия может разорвать отношения с США после конфискации активов.

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