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Политолог усомнился в возможностях Украины вернуть долги Западу

Политолог Журавлев считает, что Украина не может вернуть долги Западу

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

У Украины на сегодняшний день нет возможности вернуть долги Западу, и эта ситуация, скорее всего, будет сохраняться еще как минимум на протяжении ближайших лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

При этом он отметил, что Киев теоретически мог бы расплатиться с западными странами в случае восстановления промышленности. Журавлев подчеркнул, что для того, чтобы начать расплачиваться с долгами, нужно получать деньги, а Украина сейчас уже готова все распродавать: стратегические предприятия, землю.

«Вопрос о вывозе чернозема не был решен только потому, что технически это очень сложно. Нужно расплачиваться не с помощью средств производства, а с помощью производимых товаров. Зеленский хочет разобраться со всем как можно быстрее, его не интересует то, что будет послезавтра. Важно только то, что сегодня», — сказал политолог.

Эксперт указал, что значительная часть того, что Украине удается заработать, быстро разворовывается. Это, по его мнению, неизбежно скажется на бюджете страны даже в случае восстановления промышленности.

«Теоретически, Украина могла бы расплатиться с долгами, практически — вряд ли. Если навести там порядок, это будет богатая страна. Даже если восстановить производство, но не разобраться с воровством, ничего не изменится», — пояснил Журавлев.

Также он отметил, что Украине необходимы торговые цепочки.

«Раньше украинские товары покупала Россия, но теперь ведь мы враги. А кто еще купит украинские товары?» — заключил политолог.

27 декабря министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, кроме того, без льгот могут остаться 10 млн украинских пенсионеров.

Ранее в Китае перечислили основные препятствия для вступления Украины в ЕС.

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