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Лавров назвал условие возвращения к диалогу с Западом о контроле над вооружениями

Лавров: РФ вернется к диалогу о контроле над вооружениями при смене курса США

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия готова возобновить диалог с Западом о контроле над вооружениями, если США и их союзники откажутся от антироссийской политики. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается перспектив диалога с США по ДСНВ и договоренности о чем-то на замену ему, то мы четко дали понять, что диалог невозможен без отказа Вашингтона от антироссийского курса», — сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, Россия не против самой идеи контроля, но полагает, что любой диалог будет возможен, только если Запад будет соблюдать принципы равноправия и уважения к интересам РФ, а также примет новые геополитические реалии. В ином случае любые переговоры будут бессмысленными.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В ноябре Сергей Лавров заявил, что Москва не станет обсуждать с Вашингтоном возобновление предусмотренных ДСНВ процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.

Ранее об отсутствии предпосылок возобновления диалога о ДСНВ заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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